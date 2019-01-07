Samsung выпустил новые Micro LED-телевизоры

К сожалению, сроки продаж и цены пока не объявлены ни новых телевизоров, ни модулей не были объявлены.

Вместе с анонсом новых дисплеев Samsung также объявила, что модели телевизоров 2019 года с функций Samsung Smart TV будут поддерживать iTunes Movies/TV Shows и Apple AirPlay 2. Но владельцам моделей «телеков» 2018 не стоит унывать – у них эти функции появятся после обновления прошивки.