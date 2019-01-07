Samsung выпустил новые Micro LED-телевизоры

За пару дней до начала международной выставки электроники CES, которая традиционно проходит в Лас-Вегасе, компания Samsung анонсировала свои новые Micro LED-дисплеи. На всякий случай напоминаем, что предыдущим на базе Micro LED был огромный 146-дюймовый The Wall (стена). В нынешнем же году южнокорейский гигант показал уменьшенную и увеличенную версию – 75 и 219-дюймов соответственно. 219 дюймов – это, на минуточку, целых пять с половиной метров.
Но в новых дисплеях интересен не только их размер, но и сама технология отображения картинки. Вместо привычных LCD или OLED-панелей Samsung использовала в новинках Micro LED – эта технология, которая имеет все преимущество OLED, но избежала её недостатков. Это значит, что Micro LED-дисплеи также имеют очень высокую контрастность благодаря тому, что, как и в OLED, пиксели сами излучают свет и полностью выключаются, когда нужно отобразить чёрный цвет. Также среди плюсов – отличная цветопередача и широкий угол обзора. Но Micro LED-дисплеи в отличии от OLED не подвержены выгоранию пикселей, могут светиться ярче, а панели на основе этой технологии тоньше и должны быть немного дешевле.
Еще одним преимуществом Micro LED-дисплеев Samsung является их модульность, то есть возможность соединять несколько дисплеев в один большой. Причём без каких-либо рамок между модулями. Это также было продемонстрировано во время презентации: на одном из стендов показывали, как легко к уже имеющемуся дисплею на стене присоединить еще несколько Micro LED-модулей. Не эти новые 75-дюймовые телевизоры, а небольшие квадратные модули диагональю примерно 13 дюймов.
Эти модули состоят из двух частей: кронштейн и, собственно, сам дисплей, который «прилипает» к кронштейну с помощью магнитов. Разрешение и диагональ подобных модулей анонсированы не были, так как это еще пока только демонстрационный вариант. Зато мы знаем, как будет выглядеть будущее. Телевизор стал казаться мал? Докупил себе еще пару-тройку модулей и сделал его больше. Хотя, скорее всего, популярностью такой подход будет пользоваться скорее при оформлении площадок под какие-либо мероприятия или что-то в таком духе.
К сожалению, сроки продаж и цены пока не объявлены ни новых телевизоров, ни модулей не были объявлены.
Вместе с анонсом новых дисплеев Samsung также объявила, что модели телевизоров 2019 года с функций Samsung Smart TV будут поддерживать iTunes Movies/TV Shows и Apple AirPlay 2. Но владельцам моделей «телеков» 2018 не стоит унывать – у них эти функции появятся после обновления прошивки.