Samsung представила стиральную машину с «умным» двигателем и барабаном на 12 кг

Опубликовано 17 марта 2024, 05:24
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Samsung представила стиральную машину с «умным» двигателем и барабаном на 12 кгИ другими интересными функциями
Компания Samsung представила стиральную машину с барабаном на 12 кг белья. На эту стиральную машину Samsung предоставляет гарантию на 20 лет.
Стиральная машина оснащена технологией оптимизации пространства SpaceMax, позволяющей уменьшить глубину барабана с 600 до 550 мм и при этом увеличить объём стирки с 10 до 12 кг.
Машина оснащена «умным» инверторным двигателем BDLC с низким уровнем шума, максимальная скорость отжима составляет 1400 об/мин. Также устройство поддерживает сверхбыструю стирку — за 39 минут, интеллектуальную очистку AI Bubble Purification, а также режимы многомерной самоочистки и Green Friendly Mode, — для экономии до 70% энергии.
Интересной функцией является паровая стерилизация, предназначенная для очищения сильнозагрязнённого белья.