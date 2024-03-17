Samsung представила стиральную машину с «умным» двигателем и барабаном на 12 кг

Стиральная машина оснащена технологией оптимизации пространства SpaceMax, позволяющей уменьшить глубину барабана с 600 до 550 мм и при этом увеличить объём стирки с 10 до 12 кг.

Машина оснащена «умным» инверторным двигателем BDLC с низким уровнем шума, максимальная скорость отжима составляет 1400 об/мин. Также устройство поддерживает сверхбыструю стирку — за 39 минут, интеллектуальную очистку AI Bubble Purification, а также режимы многомерной самоочистки и Green Friendly Mode, — для экономии до 70% энергии.

Интересной функцией является паровая стерилизация, предназначенная для очищения сильнозагрязнённого белья.