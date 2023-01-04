Samsung представила «умную» духовку с AI-камерой для съёмки приготовления еды в прямом эфире

Среди режимов вакуумное приготовление блюд, воздушная жарка и приготовление на пару. AI-камера определяет ингредиенты, благодаря чему духовка может предложить оптимальные настройки для приготовления блюда. Кроме того, камера следит за процессом, и в случае подгорания сразу уведомит пользователя.

Следить за приготовлением пищи можно через приложение SmartThings, позволяющее также управлять духовкой. К тому же камера позволяет вести прямую видеотрансляцию.

Кроме того, печь имеет интеграцию с Samsung Health и может анализировать статистику тренировок и цели диеты на основе имеющихся ингредиентов.