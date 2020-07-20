Samsung привёз в Россию холодильник-конструктор с расцветками для любого интерьера

Samsung заявляют, что суть идеологии холодильников BeSpoke — в возможности всё настроить под себя. От дизайна до количества холодильных и морозильных камер.

Базовая комплектация — стандартный вертикальный холодильник с холодильной камерой сверху и морозильной камерой внизу. Средняя комплектация — тот же холодильник, но с подключенной к нему универсальным блоком, который умеет работать как в режиме холодильной, так и морозильной камеры, а также в режиме Power Freeze (сверхбыстрая заморозка для минимальных затрат времени для приготовления льда или мороженого). И, наконец, в максимальной комплектации в конструкцию подключается ещё один такой полноразмерный модуль. Производитель утверждает, что таким образом у больших семей есть возможность купить действительно большой один холодильник вместо нескольких. В отличие от трёх стоящих рядом холодильников, всё это питается от одного кабеля и управляется централизованно.