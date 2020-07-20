Samsung привёз в Россию холодильник-конструктор с расцветками для любого интерьера
Samsung заявляют, что суть идеологии холодильников BeSpoke — в возможности всё настроить под себя. От дизайна до количества холодильных и морозильных камер.
Базовая комплектация — стандартный вертикальный холодильник с холодильной камерой сверху и морозильной камерой внизу. Средняя комплектация — тот же холодильник, но с подключенной к нему универсальным блоком, который умеет работать как в режиме холодильной, так и морозильной камеры, а также в режиме Power Freeze (сверхбыстрая заморозка для минимальных затрат времени для приготовления льда или мороженого). И, наконец, в максимальной комплектации в конструкцию подключается ещё один такой полноразмерный модуль. Производитель утверждает, что таким образом у больших семей есть возможность купить действительно большой один холодильник вместо нескольких. В отличие от трёх стоящих рядом холодильников, всё это питается от одного кабеля и управляется централизованно.
Конфигурировать расцветки и материалы корпуса тоже можно свободно: Samsung предлагает, в общей сложности, девять расцветок и три вида материалов корпуса (металл, матовое стекло, глянцевое стекло). Правда, в Россию приехали только варианты в пастельных тонах — агрессивно красный, жёлтый или зелёный холодильник, собрать не получится. Но производитель утверждает, что в России спрос на холодильники вызывающих расцветок очень ограничен.
Новинка поступает в свободную продажу в ближайшее время, а до 2 августа 2020 года доступна для предзаказа на официальном сайте Samsung по цене от 83 000 рублей.