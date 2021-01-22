Samsung распродает бытовую технику со скидками до 20 тысяч рублей

Так, стоимость микроволновой печи Samsung MG23F302TQK/BW упала с 9 690 рублей до 7 990 рублей. В тоже время, модель MS23F301TQR/BW продается за 6 990 рублей вместо прежних 9 190 рублей.

Сэкономить 14 тысяч рублей, в свою очередь, можно на покупке встраиваемого холодильника Samsung BRB260010WW/WT с увеличенным полезным объёмом.

Отметим, что количество товара, представленного в акции, ограничено. Ознакомиться с полным списком устройств, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Стоит поторопиться, поскольку закончится распродажа уже 1 февраля 2021 года.