Бытовая техника
Сегодня 14:34
Samsung распродает бытовую технику со скидками до 20 тысяч рублей
До 1 февраля
В фирменной онлайн-магазине южнокорейской компании Samsung - Galaxystore - стартовала новая распродажа “Киберпонедельник”. В ее рамках со скидками до 20 тысяч рублей продается бытовая техника производителя.
Так, стоимость микроволновой печи Samsung MG23F302TQK/BW упала с 9 690 рублей до 7 990 рублей. В тоже время, модель MS23F301TQR/BW продается за 6 990 рублей вместо прежних 9 190 рублей.
Сэкономить 14 тысяч рублей, в свою очередь, можно на покупке встраиваемого холодильника Samsung BRB260010WW/WT с увеличенным полезным объёмом.
Отметим, что количество товара, представленного в акции, ограничено. Ознакомиться с полным списком устройств, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Стоит поторопиться, поскольку закончится распродажа уже 1 февраля 2021 года.