Бытовая техника
Сегодня в 13:07
Samsung запустил распродажу бытовой техники
До 15 марта
В онлайн-магазине Galaxy store запущена распродажа бытовой техники южнокорейского гиганта Samsung. В ней со скидками вплоть до 40% можно купить холодильники, стиральные машины и прочие устройства производителя.
Для получения скидки необходимо ввести промокод. Так, чтобы купить холодильник Samsung RB37K6220SS/WT с 40% скидкой нужно в корзине ввести код “Skidka40”.
В то же время, 30% скидку можно получить при покупке газовой варочной поверхности Samsung NA3000H. Для этого следует ввести промокод “Skidka30”.
С 25% скидками по промокоду “Skidka25”, в свою очередь, предлагаются сразу несколько моделей стиральных машин.
Ознакомиться с полным списком бытовой техники Samsung, которая продается сейчас со скидками, можно по этой ссылке. Продлится распродажа вплоть до 15 марта.