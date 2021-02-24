"Ситилинк" распродает технику для дома в честь 8 марта

Так, кофемашину PHILIPS EP1224/00 можно приобрести за 23 990 рублей вместо прежних 30 990 рублей.

Со скидкой также можно купить фен PHILIPS HP8230. Его стоимость упала с 2290 рублей до 1490 рублей.

Отметим, что для товаров, на которых нет ярлыка «Уже со скидкой» или «Суперцена» предусмотрен промокод FORHER, который снижает цену. Для остальных товаров вводить его не нужно.

В распродаже можно встретить пылесосы, стиральные машины, телевизоры и прочую технику для дома. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в акции, можно по этой ссылке. Закончится она 11 марта.