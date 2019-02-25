Стиральные машины Samsung лидируют по итогам тестирования «Росконтроля»

Независимый проект «Росконтроль» провел первое в России потребительское тестирование стиральных машин, в рамках которого организация высоко оценила качество стирки в машинах компании Samsung и признала их лидерами по итогам первого этапа тестирования.

Стиральная машина Samsung WW65K42E00S с функцией AddWash и генератором пены Ecobubble набрала 76 баллов, показав наивысший результат среди всех протестированных машин.

Еще четыре машины Samsung, участвовавшие в исследовании, – модели WW65J42E0HS, WW65J42E0JW, WW65J42E02W, WW65J42E04 – получили по 75 баллов, разделив между собой второе место в рейтинге.

Всего в тестировании участвовало 16 моделей торговых марок Beko, Bosch, Candy, Haier, Hotpoint-Ariston, LG и Samsung. Отмечается, что это первые в России потребительские тесты стиральных машин.

На первом этапе были исследованы 16 моделей глубиной 40-45 см, с фронтальной загрузкой. Стиральные машины оценивались по 4 основным критериям. Экспертам пришлось провести около 500 стирок и снять более 150 других показателей.

Целиком рейтинг выглядит так: 1. Samsung WW65K42E00S — 76 баллов 2. Samsung WW65J42E0HS — 75 баллов 3. Samsung WW65J42E0JW — 75 баллов 4. Samsung WW65J42E02W — 75 баллов 5. Samsung WW65J42E04W— 75 баллов 6. LG F1096ND3 — 70 баллов 7. Bosch WLL24241OE — 69 баллов 8. Bosch WLL24266OE — 69 баллов 9. Beko WSRE 7532 PRWI — 67 баллов 10. Beko WSRE 7512 XAAI — 67 баллов 11. Beko RGE 785P2 XSWI — 66 баллов 12. Beko ELSE 77512 XSWI — 66 баллов 13. Haier HW60-12829A — 65 баллов 14. Candy BWM4 147PH6/1-07 — 64 балла 15. Candy BWM4 147PH6R/1 — 64 балла 16. Hotpoint-Ariston RSM 6029 ST X — 63 балла