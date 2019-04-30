Стиральные машины стирают по фото и открываются на стук

Стиральная машина Candy RapidO способна определять нужный режим стирки по фотографии белья. Пользователю останется лишь сфотографировать белье прямо в тазу, в корзине или на полу и отправить машине через приложение, после чего она подберет программу стирки и оптимизирует расход моющего средства. Кроме того, в новой машине девять коротких режимов.

Стирально-сушильная машина Haier DUO способна открываться по стуку. У машины высотой в человеческий рост два барабана, нижний — для стирки, а верхний — для сушки. Оба барабана открываются по стуку по стеклу, без рычагов и ручек.