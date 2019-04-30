Стиральные машины стирают по фото и открываются на стук

На предварительной пресс-конференции в Андалусии к осенней выставке IFA 2019, производители бытовой техники рассказали о грядущих анонсах.
IFA 2019 пройдёт с 6 сентября по 11 сентября в Берлине. Ожидается, что лучше всего будут продаваться именно дорогие приборы с «инновациями», чем простые устройства. Исследования показывают, что потребители хотят удивляться и готовы переплачивать за крутые «фишки», и IFA 2019 станет площадкой для проверки их потенциала. Вот парочка из них.
Стиральная машина Candy RapidO способна определять нужный режим стирки по фотографии белья. Пользователю останется лишь сфотографировать белье прямо в тазу, в корзине или на полу и отправить машине через приложение, после чего она подберет программу стирки и оптимизирует расход моющего средства. Кроме того, в новой машине девять коротких режимов.
Стирально-сушильная машина Haier DUO способна открываться по стуку. У машины высотой в человеческий рост два барабана, нижний — для стирки, а верхний — для сушки. Оба барабана открываются по стуку по стеклу, без рычагов и ручек.
Загрузка – в зависимости от модели – 10 или 13 кг белья для стирки, и 7 или 10 кг для сушки. Кроме того, машина может освежать белье паром. В обычной стирально-сушильной машине можно либо стирать, либо сушить, и при сушке не используется тепловой насос, а в Haier DUO сушит именно он, что эффективнее и быстрее, и обе операции возможны одновременно.