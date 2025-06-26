TCL внедрила ИИ в кондиционеры для экономии до 37% энергии

Технология была протестирована международной организацией SGS. Согласно испытаниям, в режиме AI ECO новые кондиционеры TCL могут снизить расход электроэнергии более чем на треть за три часа работы. Такой эффект достигается за счет динамического управления компрессором — система анализирует температуру и влажность в помещении и подстраивает работу устройства в реальном времени.

Основу T-AI составляет принцип точного управления с прогнозированием. Благодаря встроенному ИИ-чипу кондиционер адаптируется к условиям комнаты и привычкам пользователя, избегая лишних затрат энергии.

Система уже получила более 15 патентов. TCL стала первой компанией, интегрировавшей подобную технологию в бытовые кондиционеры и планирует использовать ее в будущих линейках.

На российском рынке новинка представлена в трех сериях устройств. В серии FreshIN Plus, помимо интеллектуального охлаждения, есть функция притока свежего воздуха, многоступенчатая фильтрация, бесшумный режим работы и управление голосом без Wi-Fi.

Также T-AI доступна в линейках VoxIN и BreezeIN PRO INVERTER, которые предлагают современные решения для комфортного микроклимата с упором на энергоэффективность.

Разработка T-AI стала частью стратегии TCL по созданию экологичных и интеллектуальных систем кондиционирования. Над проектом работает команда из более чем 1000 инженеров, разрабатывающих технологии подачи воздуха, охлаждения, фильтрации и ИИ-управления.