Магазин бытовой техники «Технопарк» пригрозил СМИ судом за публикацию своей же новости

Магазин бытовой техники «Технопарк» пригрозил СМИ судом за публикацию своей же новостиБеспощадная война пчёл против мёда
В письме изданию о гаджетах, сотовой связи и технологиях вменяют незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих ООО «ТЕХНОПАРК-Центр».
Особенно комично, что новость (по адресу https://content-review.com/articles/51275/), к которой доверенные юристы «Технопарка» предъявляют претензии, даже не скандальная и не критикует эту сеть магазинов — это опубликованный в первозданном виде пресс-релиз (новость от пресс-службы компании), который «Технопарк» сам же и рассылал в октябре 2020 г.
Напрашивается вывод, что либо юристы из партнёрской компании «Технопарка» по ошибке разослали угрозы всем СМИ, у которых на сайте встречается слово «Технопарк», либо компания целенаправленно старается удалить из Сети упоминания о какой-либо своей деятельности. Что, впрочем, согласно законодательству РФ СМИ делать не обязаны, если публикации не содержат клеветы и если сайт не является подделкой, имитирующей оригинальный интернет-магазин бытовой техники «Технопарк».