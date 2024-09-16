Бытовая техника
Опубликовано 16 сентября 2024, 16:07
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Магазин бытовой техники «Технопарк» пригрозил СМИ судом за публикацию своей же новости

Беспощадная война пчёл против мёда
Главный редактор Content-Review Сергей Половников опубликовал скриншот с юридическими угрозами от магазина бытовой техники «Технопарк»... за публикацию новости, которую этот магазин сам рассылал всем СМИ в 2020 году.
Магазин бытовой техники «Технопарк» пригрозил СМИ судом за публикацию своей же новости
© Ferra.ru

В письме изданию о гаджетах, сотовой связи и технологиях вменяют незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих ООО «ТЕХНОПАРК-Центр».

Скриншот юридической претензии от партнёров «Технопарка», опубликованный главным редактором Content-Review.com Сергеем Половниковым

© Сергей Половников

Особенно комично, что новость (по адресу https://content-review.com/articles/51275/), к которой доверенные юристы «Технопарка» предъявляют претензии, даже не скандальная и не критикует эту сеть магазинов — это опубликованный в первозданном виде пресс-релиз (новость от пресс-службы компании), который «Технопарк» сам же и рассылал в октябре 2020 г.

Текст новости, к которой «Технопарк» отправил досудебную претензию о нарушении авторских прав

© Content-Review.com

Напрашивается вывод, что либо юристы из партнёрской компании «Технопарка» по ошибке разослали угрозы всем СМИ, у которых на сайте встречается слово «Технопарк», либо компания целенаправленно старается удалить из Сети упоминания о какой-либо своей деятельности. Что, впрочем, согласно законодательству РФ СМИ делать не обязаны, если публикации не содержат клеветы и если сайт не является подделкой, имитирующей оригинальный интернет-магазин бытовой техники «Технопарк».