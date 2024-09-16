Магазин бытовой техники «Технопарк» пригрозил СМИ судом за публикацию своей же новости

Особенно комично, что новость (по адресу https://content-review.com/articles/51275/), к которой доверенные юристы «Технопарка» предъявляют претензии, даже не скандальная и не критикует эту сеть магазинов — это опубликованный в первозданном виде пресс-релиз (новость от пресс-службы компании), который «Технопарк» сам же и рассылал в октябре 2020 г.