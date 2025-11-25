Tineco представила в России пять моделей моющих пылесосов

Флагманскими моделями стали Floor One S6 Stretch Pro и Floor One S6 Flash Dry. Их ключевая особенность — система iLoop, которая автоматически определяет степень загрязнения и регулирует мощность всасывания и подачу воды. Устройства имеют три раздельных резервуара и поддерживают голосовое управление. Цена начинается от 27 990 рублей за S6 Flash Dry и от 29 990 рублей за S6 Stretch Pro.