Бытовая техника
Опубликовано 25 ноября 2025, 10:02
1 мин.

Tineco представила в России пять моделей моющих пылесосов

Для сухой и влажной уборки
Китайский производитель бытовой техники Tineco запускает продажи в России. Компания представила пять моделей моющих пылесосов, предназначенных для разных задач и бюджетов.
Tineco представила в России пять моделей моющих пылесосов

© Tineco

Флагманскими моделями стали Floor One S6 Stretch Pro и Floor One S6 Flash Dry. Их ключевая особенность — система iLoop, которая автоматически определяет степень загрязнения и регулирует мощность всасывания и подачу воды. Устройства имеют три раздельных резервуара и поддерживают голосовое управление. Цена начинается от 27 990 рублей за S6 Flash Dry и от 29 990 рублей за S6 Stretch Pro.

Floor One S6 Stretch Pro

© Tineco

Модель iFloor Y5 Stretch оснащена системой самоочистки с нагревом воды до 85 градусов Цельсия. После мойки пылесос сушит внутренние каналы горячим воздухом, что предотвращает появление бактерий и запахов. Это решение ориентировано на владельцев домашних животных. Стоимость устройства стартует от 20 990 рублей.

iFloor Y5 Stretch

iFloor Y5 Stretch

© Tineco

Для покупателей, ищущих более доступный вариант, предлагается модель iFloor Y2. Она обладает увеличенными резервуарами для чистой воды объемом 1 литр и для грязной воды объемом 0,8 литра. В конструкции используется технология Anti-Tangle, которая предотвращает наматывание волос на валик. Цена этой модели — от 12 990 рублей.

iFloor Y2

iFloor Y2

© Tineco

В линейке также представлен портативный прибор iCarpet Spot. Этот компактный пылесос предназначен для чистки ковров, мебели и салона автомобиля. Он оснащен мощным мотором для эффективного удаления пятен. Цена стартует от 8 990 рублей.

iCarpet Spo

iCarpet Spo

© Tineco

Источник:Tineco
Автор:Булат Кармак
Теги:
#бытовая техника
,
#пылесос