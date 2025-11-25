Tineco представила в России пять моделей моющих пылесосов

Tineco представила в России пять моделей моющих пылесосовДля сухой и влажной уборки
Флагманскими моделями стали Floor One S6 Stretch Pro и Floor One S6 Flash Dry. Их ключевая особенность — система iLoop, которая автоматически определяет степень загрязнения и регулирует мощность всасывания и подачу воды. Устройства имеют три раздельных резервуара и поддерживают голосовое управление. Цена начинается от 27 990 рублей за S6 Flash Dry и от 29 990 рублей за S6 Stretch Pro.
Модель iFloor Y5 Stretch оснащена системой самоочистки с нагревом воды до 85 градусов Цельсия. После мойки пылесос сушит внутренние каналы горячим воздухом, что предотвращает появление бактерий и запахов. Это решение ориентировано на владельцев домашних животных. Стоимость устройства стартует от 20 990 рублей.
Для покупателей, ищущих более доступный вариант, предлагается модель iFloor Y2. Она обладает увеличенными резервуарами для чистой воды объемом 1 литр и для грязной воды объемом 0,8 литра. В конструкции используется технология Anti-Tangle, которая предотвращает наматывание волос на валик. Цена этой модели — от 12 990 рублей.
В линейке также представлен портативный прибор iCarpet Spot. Этот компактный пылесос предназначен для чистки ковров, мебели и салона автомобиля. Он оснащен мощным мотором для эффективного удаления пятен. Цена стартует от 8 990 рублей.