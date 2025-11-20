Топ-5 роботов и вертикальных пылесосов, которые россияне покупали в 2025 году

Роботы-пылесосы:

1. Roborock Q7 Max. Модель обеспечивает комплексную уборку. Мощность пылесоса — 4200 Па, ёмкость пылесборника — 470 мл, резервуар для воды — 350 мл, встроен аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, обеспечивает до 3 часов работы. Подходит для твёрдых покрытий и ковров.

2. Xiaomi Mijia M40. Мощность составляет 5200 Па, имеет систему лазерной навигации, аккумулятор на 5200 мАч, резервуар для воды c 15-ступенчатой регулировкой подачи воды, технологию S-Cross, позволяющую обнаруживать и избегать препятствия до 2 см высотой даже в условиях недостаточной освещённости. Управление осуществляется через Mi Home.

3. Dreame L10s Pro Gen2. Мощность — 7000 Па, аккумулятор — 5200 мАч, обеспечивает до 155 минут работы, площадь уборки до 145 м².

4. Roborock Q Revo Pro. Мощность составляет 7000 Па, пылесборник — 330 мл, резервуар для воды — 80 мл, автономность — до 180 минут, уровень шума 63 дБ, встроены датчики для ковров и препятствий.

5. Xiaomi Mijia Omni M30S. Мощность устройства — 7300 Па, пылесос оснащён аккумулятором на 5200 мАч, имеется подключение к воде и сливу, автоматическое добавление моющего средства.

Вертикальные пылесосы:

1. Dreame T30. Имеет три режима работы, регулируемую мощность всасывания, аккумулятор на 2900 мАч, работает до 90 минут, есть пятиступенчатая фильтрация.

2. Dreame R20. Оснащён подсветкой, LED-дисплеем, двумя электрическими насадками, мини-щёткой, гибким адаптером, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч, работает до 90 минут работы.

3. Dreame V12 Pro. Получил бесщёточный мотор, мощность всасывания составляет до 210 аВт, время работы — до 85 минут, возможна уборка трёхкомнатной квартиры до 160 м².