Trouver показал новинки 2026 года на презентации в Москве

В Москве представили линейку TROUVER 2026 года под слоганом «Шаг к безупречности». Директор TROUVER в России Марк Лин сообщил: в 2026 году доля бренда в роботах-пылесосах выросла на 42% в штуках и на 900% в деньгах. Илья Майоров, директор по развитию розницы, представил исследование покупателей роботов дороже 60 000 рублей: 67% берут не первую модель и ждут эффективной влажной уборки.

Главная премьера — S70 Ultra Roller с роликовым мопом HydroForce™, прижимом 17 Н и всасыванием до 32 000 Па; показаны также S70 Pro Roller и S70 Roller. Флагманы Z70 Ultra Roller Complete и V70 Ultra Complete получили распушение мопа, всасывание до 40 000 Па и бак EcoCyclone™. Также показаны G70 Detect, S7 Ultra Aqua, аэрогриль FD40 Pro и робот-мойщик окон N1.

S70 Roller, S70 Pro Roller, S70 Ultra Roller, G70 Detect и S7 Ultra Aqua уже в продаже — от 19 990 до 94 990 рублей. FD40 Pro и N1 выйдут в IV квартале, а Z70 Ultra Roller Complete и V70 Ultra Complete — в III квартале 2026 года.