Trouver представил аэрогриль для готовки двух блюд сразу

В базовом варианте аэрогриль предлагает вместительную ёмкость, куда без труда поместится целая курица. Установка специального разделителя создаёт две независимые зоны по 5 литров. В них можно одновременно запекать рыбу и жарить картофель с индивидуальными настройками температуры. Функция «SyncFinish» выстроит кулинарный процесс для одновременного завершения готовки обоих блюд.

Мощность устройства составляет 2800 Вт. Система круговой циркуляции воздуха «360° Hot Poly-Air» равномерно прогревает продукты, создавая хрустящую корочку при минимальном добавлении масла. В меню заложено десять автоматических программ. Смотровое окно с подсветкой позволяет визуально контролировать кулинарный процесс. Съёмные элементы имеют качественное антипригарное покрытие, их разрешается мыть в посудомоечной машине. Новинка уже доступна в рознице по цене от 14990 рублей.