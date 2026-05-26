Опубликовано 25 мая 2026, 23:58


Trouver представил аэрогриль для готовки двух блюд сразу

Модель оснащена разделяемой корзиной и синхронизацией режимов
Бренд Trouver выпустил на российский рынок новую модель аэрогриля «AeroChef FD20s Pro» с корзиной объёмом 10 литров. Главной фишкой устройства стала возможность разделить рабочую зону на две части для независимого приготовления мяса и гарнира. Умная система сама синхронизирует время окончания готовки.
© Trouver

В базовом варианте аэрогриль предлагает вместительную ёмкость, куда без труда поместится целая курица. Установка специального разделителя создаёт две независимые зоны по 5 литров. В них можно одновременно запекать рыбу и жарить картофель с индивидуальными настройками температуры. Функция «SyncFinish» выстроит кулинарный процесс для одновременного завершения готовки обоих блюд.

Мощность устройства составляет 2800 Вт. Система круговой циркуляции воздуха «360° Hot Poly-Air» равномерно прогревает продукты, создавая хрустящую корочку при минимальном добавлении масла. В меню заложено десять автоматических программ. Смотровое окно с подсветкой позволяет визуально контролировать кулинарный процесс. Съёмные элементы имеют качественное антипригарное покрытие, их разрешается мыть в посудомоечной машине. Новинка уже доступна в рознице по цене от 14990 рублей.

Автор:Вячеслав Логинов
