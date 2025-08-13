Trouver представил новое поколение вертикальных и роботов-пылесосов в России

Trouver предлагает единую экосистему для повседневной жизни: от ухода за собой и питомцами, до приготовления пищи и поддержания чистоты. Устройства бренда используют архитектуру сенсорного восприятия и когнитивную логику, позволяя технике подстраиваться под привычки пользователя.

Главные премьеры вечера:

Z60 Ultra Roller Complete — робот-пылесос с технологией HydroForce, которая очищает роликовый моп в реальном времени, исключая повторное загрязнение. Модель оснащена рекордной тягой 28 000 Па и комплексом решений, включая AutoShield для защиты ковров, TurboWave DuoBrush для борьбы с волосами и шерстью, а также систему MaxiReach для очистки плинтусов и углов.

Mobius 60 — первый в индустрии робот-пылесос с автоматической сменой мопов прямо в станции (MopSwap Hub). Три типа мопов — для жирных пятен, деликатных поверхностей и универсальной уборки — позволяют адаптироваться к любым задачам. Робот преодолевает ступени до 8 см и сохраняет стабильную мощность на любых покрытиях.

M50 Ultra — вертикальный моющий пылесос с первой в мире складной выдвижной ручкой (120−135 см, угол наклона до 180°). Он отличается силой всасывания 22 000 Па, ИИ-системой EdgeCoverage для плотной работы вдоль стен и станцией самоочистки, позволяющей обходиться без обслуживания до 120 дней.