Trouver представил первый недорогой робот-пылесос с роликовым мопом

Робот-пылесос S70 Roller оснащён системой HydroForce, которая подаёт чистую воду на роликовый моп и отводит грязную в отдельный бак. Форсунки промывают ролик в движении, специальный скребок собирает с него мусор, полностью исключая размазывание грязи. Для углов и плинтусов предусмотрена выдвижная насадка MaxiReach с динамической боковой щёткой.

Благодаря встроенному DToF-лазеру высота корпуса составила всего 90 мм. Пылесос легко заезжает под мебель, переступает пороги до 22 мм и приподнимает моп на коврах. Мощность всасывания достигла 28 000 Па для эффективного сбора шерсти и мелкого сора.

Комплектная базовая станция берёт на себя всё обслуживание. Она автоматически очищает пылесборник, стирает моп водой при 80 °C и сушит воздухом при 70 °C. Резервуары на 5 и 4,5 литра обеспечивают автономность до 100 дней. Модель уже доступна на «Яндекс Маркете» по специальной цене от 40 тысяч рублей.