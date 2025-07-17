Trouver представил в РФ робот-пылесос, работающий 120 дней без обслуживания

Робот поддерживает воду тёплой (36 °C), чтобы быстрее удалять пятна и не повредить деревянные полы. Он мощно прижимается к полу (с усилием 18Н) и использует специальные щётки, которые расправляют волокна мопа и помогают лучше убирать грязь.

Умная система Sensing Tech™ с камерой и искусственным интеллектом позволяет Z50 Ultra распознавать типы загрязнений (например, пятна от еды или пыль) и выбирать оптимальный способ очистки. Робот сам следит за состоянием насадки и при необходимости промывает её. Базовая станция автоматически очищает моп горячей водой (до 75 °C), сушит его и заменяет воду без участия пользователя.