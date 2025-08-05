TROUVER V50 Ultra Complete: самый мощный робот-пылесос теперь в России

Главной особенностью V50 Ultra Complete стало рекордное всасывание до 24 000 Па — втрое выше, чем у большинства стандартных моделей. Такая мощность позволяет пылесосу справляться не только с пылью и шерстью, но и с более крупными загрязнителями вроде корма, кофейных зёрен и мелкого мусора. По результатам тестов в лаборатории TROUVER, устройство собирало свыше 94% мусора с ковра за один проход.

В модели реализована технология DuoSolution™ с двумя отдельными резервуарами: один для универсального чистящего раствора, второй — для средства, устраняющего запахи животных. Пользователь может выделить зоны в приложении, где чаще всего находятся питомцы, и устройство будет использовать подходящее средство именно в этих местах.