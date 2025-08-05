Бытовая техника
Опубликовано 05 августа 2025, 15:40
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TROUVER V50 Ultra Complete: самый мощный робот-пылесос теперь в России

Модель с двойными резервуарами
На российский рынок поступил новый робот-пылесос TROUVER V50 Ultra Complete. Это одна из самых технически насыщенных моделей на рынке, с рядом особенностей, ориентированных прежде всего на владельцев домашних животных. Устройство уже доступно в продаже по цене от 149 999 рублей.
TROUVER V50 Ultra Complete: самый мощный робот-пылесос теперь в России

© TROUVER

Главной особенностью V50 Ultra Complete стало рекордное всасывание до 24 000 Па — втрое выше, чем у большинства стандартных моделей. Такая мощность позволяет пылесосу справляться не только с пылью и шерстью, но и с более крупными загрязнителями вроде корма, кофейных зёрен и мелкого мусора. По результатам тестов в лаборатории TROUVER, устройство собирало свыше 94% мусора с ковра за один проход.

В модели реализована технология DuoSolution™ с двумя отдельными резервуарами: один для универсального чистящего раствора, второй — для средства, устраняющего запахи животных. Пользователь может выделить зоны в приложении, где чаще всего находятся питомцы, и устройство будет использовать подходящее средство именно в этих местах.

TROUVER V50 Ultra Complete: самый мощный робот-пылесос теперь в России

© TROUVER

Для поддержания гигиены пылесос оснащён станцией, которая промывает мопы горячей водой, сушит их и обрабатывает УФ-излучением. Уровень стерильности после обработки составляет до 99,99%. Платформы с мопами при этом поднимаются при заезде на ковёр и могут эффективно очищать углы.

Система навигации FlexiRise™ с выдвижным лидаром позволяет пылесосу ориентироваться в пространстве, в том числе под мебелью. При необходимости сенсор опускается, и устройство проезжает под предметами высотой до 89,5 мм.

Робот поддерживает управление через приложение, а также совместим с голосовыми ассистентами и платформами умного дома. Специальный режим «Уход за питомцами» активирует усиленную уборку в нужных зонах и напоминает о замене HEPA-фильтра.

Источник:TROUVER
Автор:Булат Кармак
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