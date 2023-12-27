«Умный» холодильник Samsung подскажет, что можно сделать из хранящихся продуктов

17:02, 27 декабря 2023
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«Умный» холодильник Samsung подскажет, что можно сделать из хранящихся продуктовКаждый холодильник будет индивидуальным
Samsung объявила, что представит новые интеллектуальные устройства и системы для кухни на выставке CES 2024, которая пройдёт с 9 по 12 января в Лас-Вегасе.
© Samsung
Эти устройства можно будет сопрягать с приложениями для автоматизации дома американской компании SmartThings. Одним из решений «умной» кухни, которое Samsung покажет на CES 2024, станет четырёхдверный холодильник Bespoke Flex, основанный на цифровой системе Family Hub+, все устройства будут изготавливать под заказ.
Холодильник получит «умную» камеру, которая будет отслеживать количество и свежесть хранящихся продуктов, а также подбирать рецепты на основании имеющихся ингредиентов. Кроме того, холодильник получит поддержку Wi-Fi.
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