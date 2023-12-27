«Умный» холодильник Samsung подскажет, что можно сделать из хранящихся продуктов

Эти устройства можно будет сопрягать с приложениями для автоматизации дома американской компании SmartThings. Одним из решений «умной» кухни, которое Samsung покажет на CES 2024, станет четырёхдверный холодильник Bespoke Flex, основанный на цифровой системе Family Hub+, все устройства будут изготавливать под заказ.

Холодильник получит «умную» камеру, которая будет отслеживать количество и свежесть хранящихся продуктов, а также подбирать рецепты на основании имеющихся ингредиентов. Кроме того, холодильник получит поддержку Wi-Fi.