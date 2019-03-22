Умный робот-пылесос iRobot Roomba i7+ автоматически отсасывает мусор у самого себя

Компания iRobot объявила о начале продаж в России новой модели робота-пылесоса iRobot Roomba i7+. Модель самостоятельно ориентируется в пространстве и идентифицирует каждую из комнат, что позволяет производить как полную, так и выборочную уборку помещений по заранее составленному графику.

Roomba i7+ помнит до 10 планов помещений и автоматически распознает, какую карту использовать: его можно перевозить на дачу, переместить на другой этаж или одолжить соседям, новый план будет построен и сохранён, не стирая старый. Робот-пылесос учитывает изменения в пространстве и адаптируется к ним, рассчитывая маршрут для рационального использования заряда аккумулятора. Полный цикл зарядки – 2 часа, время автономной работы – 1 час 15 минут.