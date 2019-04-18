В какую сумму обходится одно кипячение электрочайника? Ответ здесь

Довольно известный техно-блогер Алексей Надёжин решил развенчать народную легенду о дороговизне кипячения чайника, если пересчитать расходы за месяц.

Электрический чайник — это, действительно, один из самых мощных бытовых электроприборов. Тем не менее, вскипятить литр воды оказалось совсем недорого.

Надёжин провёл эксперимент и выяснил, что чайник Braun с заявленной мощностью 3000 Вт и реальной потребляемой мощностью 2600-2700 Вт вскипятил литр воды за 2 минуты 20 секунд. Во время эксперимента напряжение в сети колебалось от 228 до 231 В. В результате, на один литр воды было затрачено 0,1 кВтч электроэнергии. Из расчёта 5 рублей за киловатт-час, цена кипячения одного литра воды составит 50 копеек.

При питье чая три раза в день в месяц на кипячение будет затрачено 45 рублей в месяц, а в год — 540 рублей. Для сравнения — на стоимость одного iPhone XR можно пить чай больше 122 лет.