В «М.Видео» проходит большая распродажа бытовой техники и гаджетов

Так, сэкономить 32 тысячи рублей предлагается на покупке холодильника с открывающимися в разные стороны двумя дверьми Midea MRS518SNBL1. Напомним, что в обычное время эту модель продают за 88 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 56 999.

На 31 тысячу рублей подешевела сушильная машина AEG T6DBG28S. Ее стоимость упала с 80 999 рублей до 49 999.

Кофемашина Saeco, в свою очередь, продается за 64 999 рублей вместо исходных 94 999.

В распродаже можно также встретить и смартфоны. Стоимость упала на модели Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 10 и другие. Ознакомиться со всем ассортиментом акции можно перейдя по этой ссылке.