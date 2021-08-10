В М.Видео заметили большой спрос на роботы-пылесосы

В М.Видео заметили большой спрос на роботы-пылесосыИ отметили всё больший рост их популярности
Так, продажи «умных» беспроводных пылесосов выросли на 110% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Непосредственно в магазинах М.Видео-Эльдорадо рост составил 130%. Отмечается, что роботы-пылесосы — самая быстрорастущая категория пылесосов.
Также отмечается, что за текущий период было продано 3 млн штук, т.е. на 30% больше пылесосов по сравнению с прошлым годом. В основном это касается беспроводных handstick моделей, которые приобрёл каждый четвёртый покупатель.
В компании подчёркивают, что спрос на такую технику начался в условиях пандемии, когда стала популярной концепция «умного» дома. «Проводя большую часть времени дома во время пандемии, россияне продолжают инвестировать в комфорт и приобретают технику, которая упростит выполнение повседневных бытовых задач, сэкономит время и силы», — подчеркнул директор направления «Бытовая электроника» Группы М.Видео-Эльдорадо Максим Гусев.