В М.Видео заметили большой спрос на роботы-пылесосы

Так, продажи «умных» беспроводных пылесосов выросли на 110% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Непосредственно в магазинах М.Видео-Эльдорадо рост составил 130%. Отмечается, что роботы-пылесосы — самая быстрорастущая категория пылесосов.

Также отмечается, что за текущий период было продано 3 млн штук, т.е. на 30% больше пылесосов по сравнению с прошлым годом. В основном это касается беспроводных handstick моделей, которые приобрёл каждый четвёртый покупатель.