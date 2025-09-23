В Москве открылся флагманский магазин Dreame

Флагманский магазин Dreame открылся в московском ТРЦ «Афимолл Сити» и стал крупнейшим фирменным пространством бренда в России. Магазин занимает площадь 199 кв. метров и выполнен в эксклюзивном архитектурном стиле, разработанном специально для этого проекта.

В новом шоуруме представлен расширенный ассортимент продукции Dreame, включая абсолютно новую категорию — телевизоры с диагональю до 100 дюймов. Для демонстрации техники оборудованы специальные зоны: отдельная комната для телевизоров с системой объемного звука, зона для демонстрации газонокосилки с живым газоном и фитостеной, а также уникальный демо-стенд, где робот-пылесос Dreame показывает, как умеет самостоятельно преодолевать ступеньки.

В магазине также создана крупнейшая бьюти-зона Dreame — вся линейка устройств для стайлинга и ухода представлена в отдельной зоне. Для гостей работает лаундж-зона с кофемашиной, в которой можно отдохнуть и обсудить выбор техники, а на LED-экранах транслируются ролики с продукцией бренда.