В России начали продавать недорогой робот-пылесос HONOR CHOICE Robot Cleaner M1

Робот имеет систему обнаружения препятствий и интеллектуальные алгоритмы, что позволяет ему эффективно перемещаться по комнатам. Также через мобильное приложение HONOR AI Space можно настроить график уборки, выбрать очередность помещений, настроить силу всасывания и влажную уборку для каждой комнаты, а также установить запретные зоны.

Система преодоления препятствий позволяет роботу проходить объекты высотой до 1,5 см, а компактные размеры — всего 7,4 см в высоту — обеспечивают ему доступ в труднодоступные места, например, под кровать или диван.

HONOR CHOICE Robot Cleaner M1 имеет увеличенной мощностью всасывания до 4000 Па. Также в пылесосе используется литиевый аккумулятор емкостью 2600 мА·ч, который обеспечивает до 100 минут работы без подзарядки. Полная зарядка устройства занимает менее 5 часов.

Робот имеет четыре уровня уборки: две боковые щетки подметают мусор, основная щетка вращается и всасывает его в пылесборник с помощью мощного вентилятора. Высокоэффективный фильтр HEPA удаляет частицы пыли размером до 0,2 микрона.

Цена HONOR CHOICE Robot Cleaner M1 составляет 12 990 рублей. Устройство доступно в двух цветах — черном и белом.