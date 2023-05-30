В России официально представлены новые пылесосы Dreame с интеграцией с Яндекс.Алисой

Речь идёт о модели Dreame L10s Ultra белого цвета, которая выполняет все базовые функции для техники такого класса, но обладает и уникальным функционалом. Модель в автоматическом режиме сушит ткань для мытья полов, входящую в комплект, и осушает собственные щётки. Dreame L10 Ultra поставляется с комплектной станцией самоочищения, обеспечивающей автономное опустошение мусоросборника.

Пылесос активируется и управляется с помощью российского голосового помощника Яндекс.Алиса, Siri от Apple и Google Assistant.

Робот-пылесос будет продаваться в маркетплейсах «М.Видео-Эльдорадо», Ozon, Wildberries, «Золотое яблоко». Стоимость — 89900 рублей, а до 19 июня вместе с покупкой пылесоса в рамках акции компания дарит фен Dreame Hair Artist.