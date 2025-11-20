Бытовая техника
В России поступил в продажу пылесос TROUVER M50 Ultra со складной выдвижной ручкой

Вертикальный моющий пылесос уже продается от 49 990 рублей
В России начали продавать новый вертикальный моющий пылесос TROUVER M50 Ultra. Главной особенностью устройства является складная и одновременно выдвижная ручка с регулировкой высоты от 120 до 131 см. Она адаптируется под рост пользователя и разные сценарии уборки, а поворот на 180° позволяет использовать пылесос в горизонтальном положении для очистки пространства под низкой мебелью высотой 13−14 см.
Пылесос оснащён технологией EdgeCoverage™, которая с помощью искусственного интеллекта точно подстраивает щетку вдоль стен и в углах. Система автоматически регулирует угол наклона и давление, предотвращая разбрызгивание воды и оставляя поверхность почти сухой после мытья. Мощность всасывания достигает 22 000 Па, а усилие прижима щетки составляет 20 Н, что обеспечивает удаление даже застарелых загрязнений на твёрдых полах и коврах.

Модель сертифицирована по европейскому стандарту TÜV как безопасная для детей и младенцев и демонстрирует нулевое наматывание волос и шерсти. Плотно расположенные зубья скребка надежно захватывают до 2000 человеческих волос и 157 000 шерстинок домашних животных.

Подача моющего средства происходит автоматически в зависимости от режима уборки. Резервуары для воды рассчитаны на 800 мл чистой и 700 мл использованной жидкости, что позволяет работать без частых перерывов. В стандартном режиме пылесос работает до 40 минут.

После уборки щетка проходит термообработку при 100 °C и сушку горячим воздухом в течение 5 минут для предотвращения бактерий, плесени и запахов. Пылесос адаптируется под тип покрытия и привычки пользователя, легко скользит даже по плотным коврам.

Устройство поддерживает несколько режимов работы, включая интеллектуальный, автоматический, максимальную мощность и дозированную подачу моющего средства. Управление возможно с кнопок на корпусе или через мобильное приложение.

Цена TROUVER M50 Ultra в России начинается от 49 990 рублей. В комплекте идут базовая станция, основная щетка, запасная роликовая насадка, фильтр, чистящая щетка, моющее средство и руководство пользователя.

