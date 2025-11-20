В России поступил в продажу пылесос TROUVER M50 Ultra со складной выдвижной ручкой

В России поступил в продажу пылесос TROUVER M50 Ultra со складной выдвижной ручкойВертикальный моющий пылесос уже продается от 49 990 рублей
© Trouver
Пылесос оснащён технологией EdgeCoverage™, которая с помощью искусственного интеллекта точно подстраивает щетку вдоль стен и в углах. Система автоматически регулирует угол наклона и давление, предотвращая разбрызгивание воды и оставляя поверхность почти сухой после мытья. Мощность всасывания достигает 22 000 Па, а усилие прижима щетки составляет 20 Н, что обеспечивает удаление даже застарелых загрязнений на твёрдых полах и коврах.
Модель сертифицирована по европейскому стандарту TÜV как безопасная для детей и младенцев и демонстрирует нулевое наматывание волос и шерсти. Плотно расположенные зубья скребка надежно захватывают до 2000 человеческих волос и 157 000 шерстинок домашних животных.
Подача моющего средства происходит автоматически в зависимости от режима уборки. Резервуары для воды рассчитаны на 800 мл чистой и 700 мл использованной жидкости, что позволяет работать без частых перерывов. В стандартном режиме пылесос работает до 40 минут.
После уборки щетка проходит термообработку при 100 °C и сушку горячим воздухом в течение 5 минут для предотвращения бактерий, плесени и запахов. Пылесос адаптируется под тип покрытия и привычки пользователя, легко скользит даже по плотным коврам.
Устройство поддерживает несколько режимов работы, включая интеллектуальный, автоматический, максимальную мощность и дозированную подачу моющего средства. Управление возможно с кнопок на корпусе или через мобильное приложение.
Цена TROUVER M50 Ultra в России начинается от 49 990 рублей. В комплекте идут базовая станция, основная щетка, запасная роликовая насадка, фильтр, чистящая щетка, моющее средство и руководство пользователя.