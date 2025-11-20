В России поступил в продажу пылесос TROUVER M50 Ultra со складной выдвижной ручкой

Подача моющего средства происходит автоматически в зависимости от режима уборки. Резервуары для воды рассчитаны на 800 мл чистой и 700 мл использованной жидкости, что позволяет работать без частых перерывов. В стандартном режиме пылесос работает до 40 минут.

После уборки щетка проходит термообработку при 100 °C и сушку горячим воздухом в течение 5 минут для предотвращения бактерий, плесени и запахов. Пылесос адаптируется под тип покрытия и привычки пользователя, легко скользит даже по плотным коврам.

Устройство поддерживает несколько режимов работы, включая интеллектуальный, автоматический, максимальную мощность и дозированную подачу моющего средства. Управление возможно с кнопок на корпусе или через мобильное приложение.

Цена TROUVER M50 Ultra в России начинается от 49 990 рублей. В комплекте идут базовая станция, основная щетка, запасная роликовая насадка, фильтр, чистящая щетка, моющее средство и руководство пользователя.