В России представлен Trouver K20: новый недорогой пылесос, который моет пол даже под низкой мебелью

Главная особенность модели — возможность наклона корпуса на 180 градусов. Благодаря этому пылесос может заходить под мебель, стоящую всего в 8 сантиметрах от пола. Корпус опускается на высоту до 14 сантиметров, что позволяет очищать пространство под кроватями, диванами и тумбами без необходимости их передвигать.

В устройстве установлен бесщеточный мотор мощностью 300 Вт, обеспечивающий силу всасывания до 18 000 Па. Технология Liquid Locking System сохраняет герметичность воздушного потока при любом наклоне, благодаря чему мощность не падает даже при уборке под мебелью.

Пылесос также оснащен системой самоочистки: после работы достаточно нажать кнопку, и вращающаяся щетка автоматически очищается от волос и грязи. Механизм Solid-Liquid Waste Separation разделяет твердые отходы и грязную воду, не позволяя им смешиваться. Контейнеры легко снимаются.

K20 Flex Reach весит 4 килограмма. За счет низкого центра тяжести пылесос устойчив при движении и не требует усилий при управлении. Щетка помогает двигать устройство вперед, снижая нагрузку на пользователя.

Одного заряда аккумулятора хватает примерно на 35 минут, чего достаточно для уборки квартиры площадью до 240 квадратных метров. Емкости для воды рассчитаны на 500 мл, а полная зарядка занимает около пяти часов.