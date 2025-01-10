В России рекордно выросли продажи кондиционеров в 2024 г.

Из этого объема 1,9 миллиона единиц составляют кондиционеры, на которые было потрачено 48,7 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом, спрос на кондиционеры вырос на 90% по количеству и на 107% по деньгам. Основными регионами по продажам кондиционеров стали Южный федеральный округ, Центральный регион и Сибирь. В июне 2024 года, когда в России была зафиксирована аномальная жара, спрос на кондиционеры был особенно высок.

Средняя цена на кондиционер составила 25,3 тысячи рублей. Наибольшим спросом пользовались устройства марок Rapid, Electrolux, Haier, TCL и Carrera.

Вместе с кондиционерами рос и спрос на обогреватели. За 10 месяцев 2024 года было продано 3 миллиона обогревателей на сумму 9,2 миллиарда рублей. Это на 21% больше по количеству и на 26% по деньгам по сравнению с прошлым годом. Наибольшие продажи обогревателей зафиксированы в Центральном регионе, Приволжье и Сибири.

Средняя цена обогревателя осталась на уровне 3 тысяч рублей, а самые популярные марки — Ballu, Electrolux, Zanussi и Royal Clima. Наибольший спрос на обогреватели был в январе, когда россияне нуждались в дополнительном обогреве в холодные зимние месяцы.

Маргарита Большеченко, старший менеджер категории «Крупная бытовая техника» группы М. Видео-Эльдорадо, отметила, что рост спроса на климатическую технику обусловлен стремлением россиян поддерживать комфорт в доме в любое время года, а также улучшениями в функциональности современных моделей, таких как дистанционное управление через Wi-Fi или голосовые помощники.