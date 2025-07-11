В России вырос спрос на технику для готовки еды дома

Опубликовано 11 июля 2025, 21:171 мин.
В России вырос спрос на технику для готовки еды домаБлендеры, йогуртницы и пароварки
В первом полугодии 2025 года россияне начали заметно чаще приобретать бытовую технику для домашнего приготовления еды. Об этом свидетельствуют данные Яндекс Маркета, согласно которым спрос на подобные устройства значительно вырос по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Наибольший рост зафиксирован в категории йогуртниц — продажи увеличились почти в два раза. Блендеры и соковыжималки стали покупать в 1,4 раза чаще, а пароварки в 1,3 раза. Пользователи все чаще выбирают такие устройства, чтобы самостоятельно контролировать состав блюд и придерживаться более осознанного питания.
Среди брендов, которым отдают предпочтение покупатели, лидируют Tuvio, Kitfort, Polaris и Braun. Эти марки стабильно занимают верхние строчки в категориях кухонной техники. Особенно активны в заказах жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга — на эти регионы приходится наибольшая доля покупок.