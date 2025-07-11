В России вырос спрос на технику для готовки еды дома

Наибольший рост зафиксирован в категории йогуртниц — продажи увеличились почти в два раза. Блендеры и соковыжималки стали покупать в 1,4 раза чаще, а пароварки в 1,3 раза. Пользователи все чаще выбирают такие устройства, чтобы самостоятельно контролировать состав блюд и придерживаться более осознанного питания.

Среди брендов, которым отдают предпочтение покупатели, лидируют Tuvio, Kitfort, Polaris и Braun. Эти марки стабильно занимают верхние строчки в категориях кухонной техники. Особенно активны в заказах жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга — на эти регионы приходится наибольшая доля покупок.