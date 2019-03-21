В России вышел интеллектуальный беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute

Компания Dyson представила в России свой новый самый мощный интеллектуальный беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute с информативным дисплеем, системой адаптации мощности всасывания под вид покрытия и «умной» оптимизацией заряда аккумулятора.

​Dyson V11 оснащен ЖК-дисплеем, который в режиме реального времени показывает оставшееся время работы, текущую производительность устройства и выбранный режим.

В комплект входит насадка с высоким крутящим моментом, которая автоматически адаптируется к различным типам покрытий, когда пылесос работает в режиме «Авто», что позволяет проводить глубокую чистку ковров и увеличить время работы на твердых полах.

Аккумулятор с увеличенной емкостью, обучается в процессе эксплуатации и подстраивается под привычки пользователя в уборке. Он работает до 60 минут без подзарядки с моторизированными насадками без потери мощности всасывания. Пылесос улавливает 99,97% частиц пыли размером до 0,3 микрон, выдувая чистый воздух, и работает на новом двигателе с цифровым управлением Dyson V11, который вращается со скоростью до 125 000 об/мин. Мощность всасывания обеспечивается на 20% выше, чем у пылесоса Dyson Cyclone V10.

Пылесос предлагается в России в двух вариантах: Dyson V11 Absolute по цене 52 990 рублей и Dyson V11 Absolute Pro по цене 54 990 рублей.