Бытовая техника
Сегодня в 17:07
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В США холодильники будут запоминать любимые продукты владельца и напоминать об истёкшем сроке годности

А ещё в них будет голосовой помощник
Американская компания Amazon разрабатывает умные холодильники, способные фиксировать вкусы владельца на основе товаров, которые тот приобретает чаще всего, и напоминать о необходимости покупок. Также холодильники будут контролировать свежесть хранящихся в них продуктов.
В США холодильники будут запоминать любимые продукты владельца и напоминать об истёкшем сроке годности

По сообщениям издания Businessinsider, в такие холодильники будут внедрена технология Just walk out, которую Amazon уже использует для обслуживания покупателей в своих сетях магазинов без касс. Технология отслеживает, что покупатели приобретают и на ходу формирует рекомендации, а также принимает оплату через приложение.

По этому же принципу будут работать и умные холодильники. Устройство будет способно фиксировать предпочтения владельца и составлять список соответствующих покупок. Также умные холодильники будут следить за свежестью продуктов и напоминать об истечении срока годности.

Как отмечается, технология Just walk out основана на компьютерном зрении, датчиках фотофиксации и самообучаемом искусственном интеллекте. Также, по предположениям источника, в холодильники будет внедрён голосовой помощник Alexa.

Также источник отмечает, что если эти холодильники появятся на рынке, то будут стоить очень дорого.