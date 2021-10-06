В США холодильники будут запоминать любимые продукты владельца и напоминать об истёкшем сроке годности

По сообщениям издания Businessinsider, в такие холодильники будут внедрена технология Just walk out, которую Amazon уже использует для обслуживания покупателей в своих сетях магазинов без касс. Технология отслеживает, что покупатели приобретают и на ходу формирует рекомендации, а также принимает оплату через приложение.

По этому же принципу будут работать и умные холодильники. Устройство будет способно фиксировать предпочтения владельца и составлять список соответствующих покупок. Также умные холодильники будут следить за свежестью продуктов и напоминать об истечении срока годности.

Как отмечается, технология Just walk out основана на компьютерном зрении, датчиках фотофиксации и самообучаемом искусственном интеллекте. Также, по предположениям источника, в холодильники будет внедрён голосовой помощник Alexa.

Также источник отмечает, что если эти холодильники появятся на рынке, то будут стоить очень дорого.