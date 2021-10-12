В США начнут запрещать продажу газонокосилок и дизельных генераторов с ДВС с 2024 года

Об этом сообщает технологическое издание Techspot. Согласно источнику, члены Ассамблеи Калифорнии Марк Берман и Лорена Гонзалес представили законопроект, на основании которого в штате будут проводить поэтапный отказ от ДВС для газонокосилок и генераторов. Сделать это планируют к 2024 году, потому что, как отмечается, законодатели понимают, что переход со стандартных двигателей на электрические, «или работающие на других источниках энергии», может быть сложным и дорогостоящим процессом. Для этого правительством штата выделено $30 млн.

Источник подчёркивает, что подобные меры хотят ввести по той причине, что один час работы «коммерческих или бытовых инструментов для уборки листьев», работающих на газу или другом топливе, по уровню загрязнения воздуха примерно равен проезду 150-200 км на пассажирском автомобиле. А учитывая, что таких аппаратов в Калифорнии преобладающее большинство, уровень углеродного следа говорит сам за себя.

В соответствии с законопроектом Совет по воздушным ресурсам штата Калифорния должен в течение указанного периода разработать нормы для ухода от ДВС.

При этом источник отмечает, что правительством штата продуманы последовательные шаги, которые позволят ненавязчиво перевести на электродвигатели все аппараты для потребителя, а главное, избежать проблем у производителей. Для этого и выделены 30 млн долларов, которые упоминались выше.

Также подчёркивается, что крайним сроком вступления в силу будет 1 января 2024 года или «как только совет штата сочтёт это возможным», в зависимости от того, что наступит позже. Судя по такой формулировке, сроки перехода с ДВС на электрические могут отодвигаться.