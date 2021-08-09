В США продавцы из интернет-магазинов начали преследовать покупателей за плохие отзывы

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal после того, как к нему обратилась одна из покупательниц Кэтрин Скотт. Она приобрела дешёвый аксессуар для кухни, но товар работал не так, как было заявлено. Тогда Кэтрин оставила негативный отзыв. Через короткое время ей стали писать представители производителя, предлагая изменить отзыв за деньги или подарки. Но при этом предлагали сумму, вдвое большую, чем стоимость товара. Как отмечается, это был дешёвый товар.

После отказа со стороны покупателя, продавец продолжал засыпать письмами, а служба поддержки Amazon бездействовала. Тогда Кэтрин сообщила об этой ситуации изданию The Wall Street Journal. И только после этого продавец был заблокирован. Отмечается, что это не первый случай, и что множество звёзд и положительных отзывов у дешёвых товаров — признак не качества, а как раз такой навязчивости продавцов и согласия с этим покупателей.