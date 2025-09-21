Xiaomi пообещала 10 лет гарантии на свои кондиционеры

Как сообщает GizmoChina, это касается всех типов кондиционеров: настенных, напольных, а также сложных сплит-систем для всего дома. Причём даже если покупатель приобрёл кондиционер в 2024 году, но включил его только в 2025, всё равно может рассчитывать на бесплатную поддержку.

Xiaomi обещает, что не будет брать деньги за ремонт, обслуживание или замену деталей. Вендор бесплатно сделает диагностику, поставит новые запчасти, починит и даже бесплатно заправит кондиционер, если нужно. Но, разумеется, случай должен подпадать под условия гарантии: если проблема возникла из-за человеческого фактора, в бесплатном ремонте будет отказано.

Руководитель Xiaomi Лу Вэйбин не только объявил об этом, но и попросил другие компании тоже перестать выбирать, кому платить за ремонт, а кому нет, и быть честными со своими клиентами.

Вэйбин подчеркнул, что этот шаг не просто реклама и не бестолковый альтруизм. По его словам, Xiaomi так уверена в качестве своих кондиционеров, что готова вкладывать большие деньги в их поддержку, считая, что таким образом привлечёт и удержит больше клиентов.