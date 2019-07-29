Xiaomi предлагает микроволновку с голосовым управлением и Wi-Fi дешевле 4 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила сегодня в Китае новую микроволновую печь Mijia Microwave Oven с поддержкой управления через приложение на смартфоне.

Микроволновка также поддерживает голосовое управление. Устройство получило встроенный модуль Wi-Fi (802.11 b/g/n), что позволяет управлять голосом даже через смарт-колонки. Она имеет объём 20 литров и мощность 700 Вт.

Предусмотрено 26 режимов работы, в том числе быстрый разогрев, три режима разморозки, 11 предустановленных рецептов, один режим стерилизации и 9 пользователь может определить сам.

Микроволновка Mijia Microwave Oven стоит всего 58 долларов. Продажи стартуют 1 августа 2019 года.