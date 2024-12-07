Xiaomi представила стиральную машину с «умным» дозированием порошка

Настольная стиральная машина называется Mijia Mini Washer Dryer, поддерживает 20 программ стирки, отложенный старт и обновление прошивки, а также сушку и стерилизацию белья — нагревает воду до 95 градусов. Управлять стиральной машиной можно посредством сенсорной панели на корпусе или через мобильное приложение.

В машинку можно загрузить 1 кг белья для стирки и 0,5 кг для сушки. Размеры составляют 328x 461x452 мм. Пока устройство доступно только в Китае по цене $274.