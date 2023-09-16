Xiaomi представила термокружку, которая кипятит воду

Работает кружка-термос только от электросети, нагревает воду до выбранных значений в диапазоне 45-99 градусов Цельсия и поддерживает эту температуру в течение 12 часов. Для охлаждения в крышке также имеются вентиляционные отверстия.

Если использовать кружку только как термос, без подключения к электричеству, температура воды в 42 градуса поддерживается 6 часов.

Стоимость Xiaomi Mijia Portable Electric Cup 2 в Китае составялет $20, около 1900 рублей.