Xiaomi представила «умный» пылесос с функцией расставания запылённых пространств

Модель обеспечивает мощность всасывания до 280 Вт (25 000 Па). Устройство поддерживает три режима уборки: Eco, Auto и Turbo, а также расширенное обнаружение загрязнений. В авторежиме пылесос автоматически распознаёт уровень запылённости и регулирует мощность всасывания.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, что обеспечивает до 90 минут работы в экономичном режиме или до 70 минут при использовании электрощётки. Пылесос имеет цветной дисплей и светодиодную подсветку для уборки в тёмных помещениях, оборудован 14-конусной циклонной системой и пятиступенчатой фильтрацией, улавливающей 99,98% мелких частиц.

Согласно описанию на сайте Xiaomi, в комплект входят семь насадок, включая щётки для предотвращения спутывания волос и для уборки шерсти домашних животных.

Когда пылесос выйдет в продажу и сколько будт стоить, не сообщается.