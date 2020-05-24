Бытовая техника
Сегодня 07:53
Xiaomi разработала портативную стиральную машину с функцией стерилизации
Она будет представлена уже завтра
Стало известно, что китайская компания Xiaomi, в лице своего бренда MIJIA, разработала портативную стиральную машину с функцией стерилизацией. Так, уже завтра компания выпустит две модели устройств на 5,5 и 3 кг.
Так, судя по рекламным плакатам, особенностью моделей станет верхний загрузчик одежды. К слову, это первая стиральная машина компании в подобном исполнении. Сообщается, что стиральная машина является портативной, поскольку максимальный объем загрузки старшей модели рассчитан всего на 5,5 кг, тогда как в младшую поместится лишь 3.
Кроме того, согласно данным источников, модель на 3 кг оснащена функцией стерилизации при высокой температуре. Стоимость новый аппаратов не сообщается, однако предполагается, что она будет от 70 до 84 долларов.