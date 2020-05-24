Xiaomi разработала портативную стиральную машину с функцией стерилизации

Так, судя по рекламным плакатам, особенностью моделей станет верхний загрузчик одежды. К слову, это первая стиральная машина компании в подобном исполнении. Сообщается, что стиральная машина является портативной, поскольку максимальный объем загрузки старшей модели рассчитан всего на 5,5 кг, тогда как в младшую поместится лишь 3.