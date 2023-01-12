Бытовая техника
00:53, 12 января 2023
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Xiaomi разработала пылесос для борьбы с пылевыми клещами

Устройства оснащено УФ-лампой для обеззараживания пыли

Компания Xiaomi представила устройство для борьбы с пылевыми клещами.

Xiaomi разработала пылесос для борьбы с пылевыми клещами

Фото: Gizmochina.com

Новинка мощностью 400 Вт называется MIJIA Mite Eliminator Pro. Это устройство похоже на пылесос, оснащено ультрафиолетовой лампой для обеззараживания содержимого, собираемого в специальную ёмкость, в которую пыль вместе с паразитами попадает посредством роликовой щётки, вращающейся со скоростью 48 тысяч оборотов в минуту.

В комплект также входит насадка, экран и небольшой встроенный мотор. Щётка имеет конструкцию, предотвращающую повреждение матрасов, диванов, подушек и других мягких поверхностей.

Самих клещей внутри ёмкости уничтожают ультразвуковые волны. Продаётся пылесос в Китае за 379 юаней, по текущему курсу около 3,9 тысяч рублей.

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