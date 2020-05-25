Бытовая техника
Сегодня 14:39
Xiaomi разработала стильные бюджетные холодильники
Стоимость младшей модели составляет 140 долларов
Стало известно, что Xiaomi разработала стильные бюджетные холодильники. Так, буквально сегодня представителями компании были представлены сразу три модели новых холодильников - объемом в 450, 215 и 170 л.
Сообщается, что старшая модель поддерживает систему удаленного управления с помощью фирменного приложения Mijia. Кроме того, она также оборудована системой объемного распространения потоков воздуха. Она получила две двери, морозильную камеру на 190 л, тогда как объем холодильной составляет 260 л. Компания оценила данную модификацию в 380 долларов, однако по акции ее можно ухватить за 350 долларов.
Стоимость версии объемом в 215 л составляет 170 долларов, тогда как младшая модель оценена в 140 долларов.