Xiaomi разработала стильные бюджетные холодильники

Сообщается, что старшая модель поддерживает систему удаленного управления с помощью фирменного приложения Mijia. Кроме того, она также оборудована системой объемного распространения потоков воздуха. Она получила две двери, морозильную камеру на 190 л, тогда как объем холодильной составляет 260 л. Компания оценила данную модификацию в 380 долларов, однако по акции ее можно ухватить за 350 долларов.