Бытовая техника
Сегодня 10:22
Xiaomi разработала "умную" газовую плиту с управлением через смартфон
В нее встроена вытяжка, духовка и пароварка
Xiaomi вновь пополнила ассортимент своих продуктов на рынке бытовой техники. На этот раз компания разработала “умную” газовую плиту с управлением через смартфон. Примечательно, что в новинку интегрирована вытяжка, духовка, а также пароварка.
“Умная” плита от Xiaomi призвана стать универсальным помощником, поскольку оснащена сразу несколькими функциями. Так, новинка позволяет готовить еду на конфорках, параллельно запекая несколько блюд в духовке. Духовка, в свою очередь, может выступать и в роли пароварки. Кроме того, за счет интегрированной вытяжки новинка полностью ликвидирует весь дым и пар, образующийся во время готовки.
Плита также поддерживает дистанционное управление через смартфон с помощью фирменного приложения Mijia. Компания оценила новинку в 1125 долларов или приблизительно или 77 тыс рублей.