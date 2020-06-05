Xiaomi разработала "умную" газовую плиту с управлением через смартфон

“Умная” плита от Xiaomi призвана стать универсальным помощником, поскольку оснащена сразу несколькими функциями. Так, новинка позволяет готовить еду на конфорках, параллельно запекая несколько блюд в духовке. Духовка, в свою очередь, может выступать и в роли пароварки. Кроме того, за счет интегрированной вытяжки новинка полностью ликвидирует весь дым и пар, образующийся во время готовки.

Плита также поддерживает дистанционное управление через смартфон с помощью фирменного приложения Mijia. Компания оценила новинку в 1125 долларов или приблизительно или 77 тыс рублей.