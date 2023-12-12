Xiaomi решила, что сейчас самое время сделать умную вытяжку

Xiaomi решила, что сейчас самое время сделать умную вытяжкуСам включается, адаптируется и не только
Xiaomi представила умный очиститель воздуха для кухни (вытяжку) по цене 2899 юаней (36000 рублей примерно). Оснащенный тремя запатентованными технологиями, прибор использует аэродинамическую технологию для создания вихря над плитой, улавливая и удерживая кухонный дым, запахи и вредные частицы PM2.5.
Его конструкция включает в себя высокоскоростной воздухозаборник со скоростью 12 м/с, создающий мощный воздушный поток для устранения дыма. Расположенный спереди вентилятор BLDC создает барьер для предотвращения выхода дыма, образуя вторую зону сбора. Встроенный в Mi Air Purifier детектор PM2.5 контролирует воздух в кухне в режиме реального времени, автоматически активируя очиститель, если уровень PM2.5 превышает установленный предел.
Умный очиститель еще и адаптируется к изменениям сопротивления ветра. Он также легко чистится.