Xiaomi решила, что сейчас самое время сделать умную вытяжку

Его конструкция включает в себя высокоскоростной воздухозаборник со скоростью 12 м/с, создающий мощный воздушный поток для устранения дыма. Расположенный спереди вентилятор BLDC создает барьер для предотвращения выхода дыма, образуя вторую зону сбора. Встроенный в Mi Air Purifier детектор PM2.5 контролирует воздух в кухне в режиме реального времени, автоматически активируя очиститель, если уровень PM2.5 превышает установленный предел.

Умный очиститель еще и адаптируется к изменениям сопротивления ветра. Он также легко чистится.