Xiaomi выпустила фильтр, способный очищать воду от яиц насекомых

Система самоочистки с системой «одно открытие, два поворота, три очистки» позволяет промывать фильтр каждые 7, 15 или 30 дней. Расход воды составляет 8 т/ч, что обеспечивает одновременное использование нескольких точек водоразбора без снижения давления.

Фильтр работает при температурах от -50 °C до 80 °C и давлении до 20 бар, защищён от замерзания, взрыва и водонепроницаем. Встроенный аккумулятор исключает необходимость внешнего питания.