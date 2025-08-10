Xiaomi выпустила фильтр, способный очищать воду от яиц насекомых

Опубликовано 10 августа 2025, 01:181 мин.
Xiaomi выпустила фильтр, способный очищать воду от яиц насекомыхЗаявлена встроенная система самоочистки
Xiaomi представила систему фильтрации воды для дома Mijia Pre-Filter Pro/ Фильтр оснащён бионической мембраной с порами 40 микрон, улавливающей осадок, ржавчину, волосы и яйца насекомых. Степень очистки составляет до 98,6%, защищая бытовую технику от засорения и накипи.
© Xiaomi
Система самоочистки с системой «одно открытие, два поворота, три очистки» позволяет промывать фильтр каждые 7, 15 или 30 дней. Расход воды составляет 8 т/ч, что обеспечивает одновременное использование нескольких точек водоразбора без снижения давления.
Фильтр работает при температурах от -50 °C до 80 °C и давлении до 20 бар, защищён от замерзания, взрыва и водонепроницаем. Встроенный аккумулятор исключает необходимость внешнего питания.