Яндекс презентовал самокаты и шлемы в особой расцветке

Бытовая техника
Сегодня в 17:26
Яндекс презентовал самокаты и шлемы в особой расцветкеДля популяризации безопасной езды на самокатах
Яндекс Go совместно с тремя известными московскими художниками Артёмом Стефановым, Вовой Nootk и Мишей Most презентовали самокаты и шлемы сервиса с особым дизайном. Это сделано для популяризации безопасной езды на самокатах, которые становятся всё более востребованным средством передвижения в условиях московских пробок.
Чтобы как можно большему числу людей понравилась идея безопасности, шлемы превратили в модные аксессуары. Отмечается, что число шлемов ограничено, каждый из них расписан вручную, а самокаты — в авторской оклейке художников, к тому же на них установлены держатели смартфонов. Для дизайна шлемов использованы приёмы уличного искусства — теггинг и хэндстайл. Благодаря такому подходу, даже такие обыденные вещи, как шлема для поездок, можно превратить в предмет современного искусства.
Отмечается, что дизайнерские самокаты можно забронировать в приложении Яндекс Go, а шлемы — в «Яндекс.Маркет Express».