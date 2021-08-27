Яндекс презентовал самокаты и шлемы в особой расцветке

Чтобы как можно большему числу людей понравилась идея безопасности, шлемы превратили в модные аксессуары. Отмечается, что число шлемов ограничено, каждый из них расписан вручную, а самокаты — в авторской оклейке художников, к тому же на них установлены держатели смартфонов. Для дизайна шлемов использованы приёмы уличного искусства — теггинг и хэндстайл. Благодаря такому подходу, даже такие обыденные вещи, как шлема для поездок, можно превратить в предмет современного искусства.

Отмечается, что дизайнерские самокаты можно забронировать в приложении Яндекс Go, а шлемы — в «Яндекс.Маркет Express».