10-летний ребенок сломал 50 SSD Samsung PM991a отца, купленных для перепродажи

10-летний ребенок сломал 50 SSD Samsung PM991a отца, купленных для перепродажиТут даже шутить не хочется
Десятилетний ребенок из Вьетнама случайно уничтожил крупную партию SSD Samsung, которые его отец купил для перепродажи.
История разошлась по соцсетям после публикации в Facebook-группе Build a PC is easy. По словам мужчины, сын решил «проверить прочность» накопителей и погнул сразу 50 NVMe-SSD Samsung PM991a формата M.2 2280 объемом 512 ГБ.
На фото видно, что платы буквально изогнуты дугой. Каждый накопитель оценивался примерно в 2 млн донгов (около $75), а общий ущерб составил до $3800. Это особенно болезненно на фоне дефицита памяти и роста цен.
PM991a — OEM-модель, востребованная на вторичном рынке. Теоретически часть SSD могла уцелеть, так как все чипы расположены на одной стороне платы, но в большинстве случаев такие повреждения делают накопители непригодными для продажи.