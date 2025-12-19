10-летний ребенок сломал 50 SSD Samsung PM991a отца, купленных для перепродажи

История разошлась по соцсетям после публикации в Facebook-группе Build a PC is easy. По словам мужчины, сын решил «проверить прочность» накопителей и погнул сразу 50 NVMe-SSD Samsung PM991a формата M.2 2280 объемом 512 ГБ.

На фото видно, что платы буквально изогнуты дугой. Каждый накопитель оценивался примерно в 2 млн донгов (около $75), а общий ущерб составил до $3800. Это особенно болезненно на фоне дефицита памяти и роста цен.