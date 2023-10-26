10 лучших SSD: рейтинг осени 2023 года

В список вошли как доступные бюджетные модели, так и высококлассные премиальные SSD.

На почётном первом месте расположился Samsung 990 Pro. Этот накопитель в форм-факторе M.2 2280 поражает своей скоростью чтения в 7450 МБ/с и записи в 6900 МБ/с. Однако за высокую производительность приходится платить соответствующую цену.

Неподалеку от лидера находится WD Black SN850X с показателями 7300 МБ/с и 6600 МБ/с по чтению и записи соответственно. Третье место занимает Teamgroup Cardea Z540, самый быстрый NVMe 2.0 на рынке.

Среди других упомянутых моделей стоит отметить Crucial T700, Samsung 990 Pro емкостью 4 ТБ, а также бюджетный Crucial P3. Особое внимание уделили SSD для консоли PS5 и мобильных устройств. Например, Sabrent Rocket 2230 был признан лучшим для Steam Deck.

Таким образом, у покупателей есть широкий выбор SSD в зависимости от потребностей и бюджета.