16 ГБ GDDR7 и TDP в 350 Вт: инсайдеры рассказали, какой будет видеокарта NVIDIA RTX 5070 Ti

Устройство получит 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и будет использовать чип GB203, такой же, как у старшей RTX 5080, но в урезанной конфигурации.

Благодаря 256-битной шине памяти, пропускная способность достигнет 896 ГБ/с, что на 33% выше, чем у RTX 4070 Ti SUPER.

Энергопотребление RTX 5070 Ti составит 350 Вт (TDP), что на 23% больше, чем у предшественников.

Это позволит видеокарте обеспечить заметный прирост производительности в играх и приложениях. NVIDIA планирует представить сразу шесть моделей серии RTX 50XX в I половине 2025 года, включая RTX 5070 Ti.

Премьера линейки ожидается на CES 2025, где NVIDIA раскроет больше деталей о новых графических картах.