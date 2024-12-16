Компьютеры
Опубликовано 16 декабря 2024, 08:07
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16 ГБ GDDR7 и TDP в 350 Вт: инсайдеры рассказали, какой будет видеокарта NVIDIA RTX 5070 Ti

Подробности ждем на CES 2025
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti станет одним из ключевых решений в линейке RTX 50XX Blackwell.
16 ГБ GDDR7 и TDP в 350 Вт: инсайдеры рассказали, какой будет видеокарта NVIDIA RTX 5070 Ti
© Wccftech

Устройство получит 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и будет использовать чип GB203, такой же, как у старшей RTX 5080, но в урезанной конфигурации.

Благодаря 256-битной шине памяти, пропускная способность достигнет 896 ГБ/с, что на 33% выше, чем у RTX 4070 Ti SUPER.

Энергопотребление RTX 5070 Ti составит 350 Вт (TDP), что на 23% больше, чем у предшественников.

Это позволит видеокарте обеспечить заметный прирост производительности в играх и приложениях. NVIDIA планирует представить сразу шесть моделей серии RTX 50XX в I половине 2025 года, включая RTX 5070 Ti.

Премьера линейки ожидается на CES 2025, где NVIDIA раскроет больше деталей о новых графических картах.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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